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21 июня 2022, 12:12 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Украинские военные, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Украинские резервисты сдались на позициях под расположенном в Донбассе городом Северодонецком, не оказав сопротивления. Об этом информирует РИА Новости.

«Украинские резервисты сдались на позициях под Северодонецком, не оказав сопротивления», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного агентства.

В процитированном посте содержится видеозапись, на которой запечатлены плененные военные.

С 24 февраля на украинской территории проходит специальная операция России. Ранее сегодня сообщалось, что автор The New York Times Бонни Кристиан высказала мнение, согласно которому США «перешли черту» на Украине.