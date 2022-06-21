Посол Италии в России Стараче покинул здание МИД

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21 июня 2022, 12:30 Источник: РИА "Новости"

МИД России, Konstantin Kokoshkin/globallook.com

Посол Италии в Российской Федерации Джорджо Стараче днем во вторник, 21 июня, покинул здание Министерства иностранных дел в Москве. Соответствующую информацию предоставили сегодня журналисты.

Около часа назад Джорджо Стараче прибыл в МИД России в сопровождении сотрудников дипмиссии. Информации о причинах визита итальянского посла в здание внешнеполитического ведомства Российской Федерации к настоящему моменту не поступало.

Журналисты сообщили, что дипломат отказался дать сотрудникам СМИ какие-либо комментарии.