Посол Италии в России Стараче покинул здание МИД

Посол Италии в Российской Федерации Джорджо Стараче днем во вторник, 21 июня, покинул здание Министерства иностранных дел в Москве. Соответствующую информацию предоставили сегодня журналисты.
Около часа назад Джорджо Стараче прибыл в МИД России в сопровождении сотрудников дипмиссии. Информации о причинах визита итальянского посла в здание внешнеполитического ведомства Российской Федерации к настоящему моменту не поступало.
Журналисты сообщили, что дипломат отказался дать сотрудникам СМИ какие-либо комментарии.