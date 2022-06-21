Посол Италии в РФ Стараче прибыл в МИД в сопровождении сотрудников дипмиссии

Посол Италии в Российской Федерации Джорджо Стараче утром во вторник, 21 июня, прибыл к зданию Министерства иностранных дел РФ. Соответствующую информацию предоставили сегодня журналисты.
К настоящему моменту причина визита Джорджо Стараче в МИД России неизвестна. Сообщается, что дипломат вошел в здание в сопровождении сотрудников дипмиссии.
Напомним, в мае текущего года российская сторона выслала 85 сотрудников дипломатических миссий Италии, Франции и Испании. Данный шаг стал ответной мерой на высылку российских дипломатов из вышеуказанных стран.