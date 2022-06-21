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Посол Италии в РФ Стараче прибыл в МИД в сопровождении сотрудников дипмиссии

, 11:44 Источник: РИА "Новости"

Посол Италии в РФ Стараче прибыл в МИД в сопровождении сотрудников дипмиссии
посол Италии в РФ Джорджо Стараче, Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Посол Италии в Российской Федерации Джорджо Стараче утром во вторник, 21 июня, прибыл к зданию Министерства иностранных дел РФ. Соответствующую информацию предоставили сегодня журналисты.

К настоящему моменту причина визита Джорджо Стараче в МИД России неизвестна. Сообщается, что дипломат вошел в здание в сопровождении сотрудников дипмиссии.

Напомним, в мае текущего года российская сторона выслала 85 сотрудников дипломатических миссий Италии, Франции и Испании. Данный шаг стал ответной мерой на высылку российских дипломатов из вышеуказанных стран.

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