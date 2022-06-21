Кадыров опубликовал видео с ещё одной группой военных ВСУ, записавших обращение к Зеленскому

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21 июня 2022, 12:55

Рамзан Кадыров, Kremlin Pool / globallookpress.com

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале обращение военных из вооруженных сил Украины, которое они посвятили Владимиру Зеленскому.

«Эти парни, находящиеся в городе Северске (ДНР), увидели карту наступления российских войск и поняли, что кольцо может замкнуться прямо на них. В обращении они утверждают, что «держат оборону в самой горячей точке», — уточнил глава Чечни.

Кадыров также упомянул, что бойцы жалуются на командование.

Военные выдвинули ряд требований, в случае неисполнения которых они угрожают покинуть боевую службу.

Ранее Кадыров сообщал о массовых жалобах на командование, которые поступили от украинских пленных военных.