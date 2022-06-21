Спикер Европарламента Метсола: для реального вступления в ЕС Украине предстоит «еще сделать очень много шагов»

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21 июня 2022, 11:04

Председатель Европейского парламента Роберта Метсола, IMAGO/Dwi Anoraganingrum / globallookpress.com

Для реального присоединения к ЕС Киеву предстоит «еще сделать очень много шагов». На это, как передает ТАСС, указала Роберта Метсола, занимающая пост председателя Европейского парламента.

«Евросоюз должен предоставить Украине статус кандидата на вступление в качестве "символа надежды" для поддержания духа украинцев, тогда как для реального вступления предстоит "еще сделать очень много шагов", заявила спикер Европарламента Роберта Метсола на пресс-конференции в ходе визита в Хельсинки», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале российского информационного агентства.

Ранее в среду сообщалось, что автор американского издания The New York Times Бонни Кристиан высказала точку зрения, согласно которой США «перешли черту» на Украине, фактически превратившись в сторону конфликта.