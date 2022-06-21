Володин ответил на заявление Кулебы: как только НАТО прекратит поставки оружия и наемников, «все вы в течение суток разбежитесь»

Аргументы Недели → Политика 13+

21 июня 2022, 08:38

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Председатель российской Госдумы Вячеслав Володин ответил на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале спикера.

Некоторое время назад Кулеба заверил, что киевские военные готовы обойтись лопатами, если они не будут получать западные вооружения.

«Как только НАТО прекратит поставки оружия, на котором зарабатываете, и перестанет направлять наемников, все вы в течение суток разбежитесь», — отреагировал Володин на высказывание главы украинского МИД.

Ранее сегодня сообщалось, что Австрия впервые признала присутствие наемников из этой страны в зоне специальной операции РФ на Украине.