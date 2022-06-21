Постпред России при ЕС Чижов: власти Украины делают все, чтобы переговоров Москвы и Киева не было

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21 июня 2022, 07:59 Источник: «Известия»

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов, Mission of Russia EU / globallookpress.com

Украинские власти делают все, чтобы переговоров между Москвой и Киевом не было. На это указал Владимир Чижов, постоянный представитель России при Европейском союзе.

Ставший собеседником «Известий» дипломат предположил, что западные государства, возможно, не возражали бы против «вялотекущих» переговоров РФ и Украины.

«Но киевский режим делает все, чтобы их не было», — отметил Чижов.

Как сообщалось ранее сегодня, заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что референдум по вхождению данного региона в состав России планируется провести будущей осенью.