Песков: Россия не может гарантировать, что плененные на Украине наемники из США не будут приговорены к смертной казни

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21 июня 2022, 07:38

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Российская Федерация не может гарантировать, что попавшие в плен на Украине наемники из Соединенных Штатов не будут приговорены к смертной казни. На это указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Россия не может гарантировать, что плененные на Украине бывшие американские военнослужащие не будут приговорены к смертной казни, заявил Дмитрий Песков в интервью телеканалу NBC», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале ТАСС.

Некоторое время назад издание Telegraph проинформировало, что в пригороде Харькова попали в плен два американских наемника — 39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди Хюйн.

Как сообщалось ранее во вторник, заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов отметил, что референдум по присоединению региона к РФ планируется провести будущей осенью.