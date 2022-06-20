Кадыров сообщил об освобождении от «нацистской нечисти» поселка Тоштовка в Донбассе

Аргументы Недели → Политика 13+

20 июня 2022, 15:47

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Kremlin Pool / globallookpress.com

Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров проинформировал об освобождении от «нацистской нечисти» расположенного на территории Донбасса поселка Тоштовка. Соответствующую публикацию политический деятель разместил в своем Telegram-канале.

«Мой дорогой брат, Герой России Замид Чалаев, командующий подразделениями в Луганском направлении, отчитался об освобождении от нацистской нечисти населенного пункта Тоштовка», — говорится в посте Кадырова.

Как сообщалось ранее сегодня, депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что после атаки Украины на вышки предприятия «Черноморнефтегаз» последуют ответные удары России по центрам принятия решений.