Кадыров сообщил об освобождении от «нацистской нечисти» поселка Тоштовка в Донбассе

Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров проинформировал об освобождении от «нацистской нечисти» расположенного на территории Донбасса поселка Тоштовка. Соответствующую публикацию политический деятель разместил в своем Telegram-канале.
«Мой дорогой брат, Герой России Замид Чалаев, командующий подразделениями в Луганском направлении, отчитался об освобождении от нацистской нечисти населенного пункта Тоштовка», — говорится в посте Кадырова.
Как сообщалось ранее сегодня, депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что после атаки Украины на вышки предприятия «Черноморнефтегаз» последуют ответные удары России по центрам принятия решений.