Военный эксперт Евсеев предупредил НАТО по поводу захвата Калининграда: Россия в ответ может применять ядерное оружие

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20 июня 2022, 15:27 Источник: URA.RU

Если НАТО решит вторгнуться на территорию Калининградской области, имеется вероятность того, что в ответ Россия сможет применить ядерное оружие. Применение ядерного оружия в случает, если польская армия активизирует свои действия на западной российской границе, не исключил военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев.

По мнению эксперта, в какой-то момент Польша будет обострять ситуацию на границе с Калининградской областью. "Но надо понимать, что если у Москвы возникнут хоть малейшие сомнения в том, что Калининград будет захвачен странами НАТО, то Россия применит ядерное оружие, создаст наземный коридор через территорию Литвы", - сказал военный эксперт изданию "Украина.ру".

Как пишет URA.RU, Евсееев предупредил: "Если Запад готов к этому, то пусть обостряет ситуацию". Он считает, что вероятность вооруженного конфликта на Балтике не очень большая, но есть.

По мнению эксперта, эффективность спецоперации на Украине приведет к тому, что НАТО не захочет вступать в боевые действия с Россией.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов ранее сообщил, что Литовские железные дорогие уведомили Калининград о прекращении с полуночи субботы, 18 июня, транзита ряда товаров, следующих в регион через территорию страны