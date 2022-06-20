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Алиханов: Россия может ограничить транзит литовских товаров в ответ на ограничение российского транзита со стороны Вильнюса

, 15:00

Алиханов: Россия может ограничить транзит литовских товаров в ответ на ограничение российского транзита со стороны Вильнюса
Транзит товаров в Калининграде, Alexander Chernykh / globallookpress.com

Россия может ограничить транзит литовских товаров в качестве ответной меры на ограничение российского транзита со стороны Вильнюса, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Глава региона добавил, что «Прибалтика и их порты, их транспортная система не могут существовать, как бы им этого ни хотелось, в отрыве от Российской Федерации».

Алиханов отметил, что при исключении транзита через территорию России конкурентоспособность литовских товаров «не то что сильно падает, а просто обнуляется».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал решение Литвы по блокаде Калининградской области беспрецедентным и незаконным.

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