Алиханов: Россия может ограничить транзит литовских товаров в ответ на ограничение российского транзита со стороны Вильнюса

Аргументы Недели → Политика 13+

20 июня 2022, 15:00

Транзит товаров в Калининграде, Alexander Chernykh / globallookpress.com

Россия может ограничить транзит литовских товаров в качестве ответной меры на ограничение российского транзита со стороны Вильнюса, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Глава региона добавил, что «Прибалтика и их порты, их транспортная система не могут существовать, как бы им этого ни хотелось, в отрыве от Российской Федерации».

Алиханов отметил, что при исключении транзита через территорию России конкурентоспособность литовских товаров «не то что сильно падает, а просто обнуляется».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал решение Литвы по блокаде Калининградской области беспрецедентным и незаконным.