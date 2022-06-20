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Аргументы Недели Политика 13+

Песков: решение Литвы по блокаде Калининградской области беспрецедентно

, 13:44

Песков: решение Литвы по блокаде Калининградской области беспрецедентно
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Дмитрий Песков назвал беспрецедентным и незаконным решение Литвы о транспортной блокаде Калининградской области.

По словам главы пресс-секретаря главы РФ, заявление Литвы по блокаде Калининградской области «требует глубокого анализа перед принятием Россией мер», которых стоит ожидать «в течение нескольких дней».

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов выступил с заявлением, в котором сообщил, что запрет Литвы на транзит в Калининградскую область группы товаров из российских регионов незаконен и не соответствует положениям документов Евросоюза.

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