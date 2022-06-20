РФ потребовала от Литвы отмены запрета на транзит товаров в Калининградскую область и оставила за собой право на ответные действия

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20 июня 2022, 13:41

Здание МИД России в Москве, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Российская Федерация потребовала от Литвы отмены запрета на транзит товаров на территорию Калининградской области и оставила за собой право на ответные действия. Об этом информирует ТАСС.

В публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного агентства, указывается, что министерство иностранных дел РФ выразило протест в связи с действиями Вильнюса.

«Россия требует от Литвы отмены запрета на транзит товаров в Калининградскую область, Москва оставляет за собой право на ответные действия», — говорится в процитированном посте.

Ранее сегодня сообщалось, что сенатор Андрей Климов назвал блокаду Калининградской области прямой агрессией в отношении РФ, вынуждающей прибегнуть к самозащите.