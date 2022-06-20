Сенатор Климов назвал литовскую блокаду Калининградской области прямой агрессией против РФ, вынуждающей прибегнуть к самозащите

Отечественный сенатор Андрей Климов назвал литовскую блокаду Калининградской области прямой агрессией в отношении Российской Федерации, вынуждающей прибегнуть к самозащите. Об этом информирует РИА Новости.
«НАТО руками Литвы начинает блокаду российского региона, это прямая агрессия против России, вынуждающая прибегнуть к самозащите, заявил глава комиссии Совфеда по защите суверенитета Климов», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале агентства.
Ранее на текущей неделе заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев указал, что Литва, приступившая к блокаде Калининградской области, является флагманом разрушения международного права.