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Сенатор Климов назвал литовскую блокаду Калининградской области прямой агрессией против РФ, вынуждающей прибегнуть к самозащите

, 10:49 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Сенатор Климов назвал литовскую блокаду Калининградской области прямой агрессией против РФ, вынуждающей прибегнуть к самозащите
Сенатор Андрей Климов, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Отечественный сенатор Андрей Климов назвал литовскую блокаду Калининградской области прямой агрессией в отношении Российской Федерации, вынуждающей прибегнуть к самозащите. Об этом информирует РИА Новости.

«НАТО руками Литвы начинает блокаду российского региона, это прямая агрессия против России, вынуждающая прибегнуть к самозащите, заявил глава комиссии Совфеда по защите суверенитета Климов», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале агентства.

Ранее на текущей неделе заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев указал, что Литва, приступившая к блокаде Калининградской области, является флагманом разрушения международного права.

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