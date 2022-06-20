Губернатор Брянской области Богомаз пригласил Макрона и Шольца посетить регион

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20 июня 2022, 10:21 Источник: Известия

президент Франции Эммануэль Макрон, IMAGO/Michael Baucher / globallookpress.com

Губернатор Брянской области Александр Богомаз пригласил президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Олафа Шольца и других представителей западных стран в регион – посмотреть на пострадавших в результате обстрелов.

Брянская область не раз подвергалась обстрелам со стороны ВСУ. Ранения в результате случившегося получили восемь человек.

Александр Богомаз заявил, что фашизм – это когда со стороны Украины наносятся удары по мирным жителям, а не по военным. Губернатор региона считает, что Эммануэль Макрон, Олаф Шольц, премьер Италии Марио Драги должны приехать в Брянскую область и объяснить, почему ВСУ стреляют в простых граждан.