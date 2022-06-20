Губернатор Брянской области Богомаз сообщил об одном пострадавшем в результате обстрела поселка Суземка

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20 июня 2022, 07:16 Источник: Telegram

скорая помощь, Maksim Konstantinov/Global Look Press

Губернатор Брянской области Александр Богомаз утром в понедельник, 20 июня, сообщил, что поселок Суземка, который расположен на территории региона, подвергся обстрелу. Пострадал один человек.

Александр Богомаз уточнил, что обстрел поселка Суземка был осуществлен сегодня рано утром со стороны Вооруженных сил Украины. Огневая точка противника была оперативно подавлена.

В результате случившегося пострадал один гражданин. Кроме того, были повреждены несколько объектов на территории Брянской области, среди которых РЭС, вследствие чего частично отсутствует электричество.