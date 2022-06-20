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Экс-депутат Рады Кива: высказывания Дуды об Украине свидетельствуют о подготовке захвата запада страны

, 07:49 Источник: РИА "Новости"

Экс-депутат Рады Кива: высказывания Дуды об Украине свидетельствуют о подготовке захвата запада страны
флаг Польши, https://unsplash.com/photos/IJ1gyk5btEM

Бывший депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что высказывания президента Польши Анджея Дуды об Украине свидетельствуют о продолжении попыток Варшавы захватить западную часть этой страны.

Ранее Анджей Дуда в рамках выступления по случаю Дня польской диаспоры подчеркнул, что между Польшей и Украиной "больше не будет границ".

Илья Кива выразил уверенность в том, что Варшава в настоящий момент продолжает активную подготовку к захвату западной части украинской территории. Экс-депутат Рады также напомнил, что ранее польский президент заявил, что поляки и украинцы смогут "вместе жить на этой земле".

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