Экс-депутат Рады Кива: высказывания Дуды об Украине свидетельствуют о подготовке захвата запада страны

Бывший депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что высказывания президента Польши Анджея Дуды об Украине свидетельствуют о продолжении попыток Варшавы захватить западную часть этой страны.
Ранее Анджей Дуда в рамках выступления по случаю Дня польской диаспоры подчеркнул, что между Польшей и Украиной "больше не будет границ".
Илья Кива выразил уверенность в том, что Варшава в настоящий момент продолжает активную подготовку к захвату западной части украинской территории. Экс-депутат Рады также напомнил, что ранее польский президент заявил, что поляки и украинцы смогут "вместе жить на этой земле".