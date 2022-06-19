Политолог Бальбек: британский генерал, заявивший об армии, способной победить Россию, хочет «напустить холоду в души европейцев»

Аргументы Недели → Политика 13+

19 июня 2022, 20:52 Источник: RT

Солдаты британских ВС. Фото: Guido Kirchner/dpa/globallook.com

Новый начальник Генштаба сухопутных войск Британии генерал Патрик Сандерс, который заявил о том, что его поколение должно создать армию, способную снова воевать с Россией и победить ее в бою, просто хочет напугать европейцев. Так считает политолог Руслан Бальбек.

«Думаю, что британский военачальник просто хочет напустить холоду в души европейцев, вот и выпячивает Британию спасителем европейской цивилизации», — заявил Бальбек в воскресенье в интервью RT.

По мнению политолога, «британский интерес» есть «во всех войнах Старого Света». Однако, заявил Бальбек, Россия — не Запад. Она никогда не учит других, как им жить, но и «непрошеным учителям» всегда даст «от ворот поворот».

Ранее генерал Сандерс выступил с призывом создать армию, которая сможет «победить Россию».