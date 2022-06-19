Командующий британскими ВС Сандерс заявил, что его поколение должно создать армию, способную «снова воевать в Европе» и с Россией

Командующий Вооруженными силами Великобритании Патрик Сандерс выступил с заявлением о том, что его поколение должно создать армию, способную «снова воевать в Европе» и с Российской Федерацией. Об этом информирует РИА Новости.
«Новый командующий британскими ВС Патрик Сандерс заявил в обращении к личному составу, что его поколение должно создать и подготовить армию, способную “снова воевать в Европе” и с Россией», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного агентства.
Ранее в воскресенье сообщалось, что генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг указал на опасность «грохота ядерной сабли России».