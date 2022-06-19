Командующий британскими ВС Сандерс заявил, что его поколение должно создать армию, способную «снова воевать в Европе» и с Россией

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19 июня 2022, 12:56

Военные, Ralf Hirschberger / globallookpress.com

Командующий Вооруженными силами Великобритании Патрик Сандерс выступил с заявлением о том, что его поколение должно создать армию, способную «снова воевать в Европе» и с Российской Федерацией. Об этом информирует РИА Новости.

«Новый командующий британскими ВС Патрик Сандерс заявил в обращении к личному составу, что его поколение должно создать и подготовить армию, способную “снова воевать в Европе” и с Россией», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного агентства.

Ранее в воскресенье сообщалось, что генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг указал на опасность «грохота ядерной сабли России».