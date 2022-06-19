Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген сравнил Дмитрия Медведева с клоуном

Немецкий дипломат, глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген дал оценку комментариям зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, которые он в последнее время часто публикует в своих соцсетях. Как считает Хойсген, бывший президент РФ превратился сегодня в клоуна.
«Медведев сегодня клоун, мне очень жаль это говорить», — цитирует Хойсгена издание Bild.
Комментарии Медведева, которые он размещает в своем телеграм-канале, касаются в основном Украины, Евросоюза и Соединенных Штатов. Они носят довольно резкий характер. Сам Медведев объясняет это своей ненавистью к «ублюдкам и выродкам», которые хотят смерти России.