Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген сравнил Дмитрия Медведева с клоуном

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19 июня 2022, 18:03 Источник: Коммерсантъ

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген. Фото: IMAGO/M. Popow/globallook.com

Немецкий дипломат, глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген дал оценку комментариям зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, которые он в последнее время часто публикует в своих соцсетях. Как считает Хойсген, бывший президент РФ превратился сегодня в клоуна.

«Медведев сегодня клоун, мне очень жаль это говорить», — цитирует Хойсгена издание Bild.

Комментарии Медведева, которые он размещает в своем телеграм-канале, касаются в основном Украины, Евросоюза и Соединенных Штатов. Они носят довольно резкий характер. Сам Медведев объясняет это своей ненавистью к «ублюдкам и выродкам», которые хотят смерти России.