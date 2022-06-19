Матвиенко назвала решение Киева о введении визового режима с Россией «очередной дикостью»

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19 июня 2022, 15:22 Источник: ТАСС

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Фото: Maksim Konstantinov/globallook.com

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в эфире телеканала «Россия 1» в воскресенье прокомментировала решение Киева ввести с 1 июля визовый режим с Российской Федерацией.

«Очередная дикость. По-другому сказать не могу», - заявила Матвиенко, отвечая на соответствующий вопрос ведущего передачи «Москва. Кремль. Путин» Павла Зарубина.

О введении Украиной с 1 июля визового режима с Россией объявил 17 июня президент страны Владимир Зеленский. Украинские власти объяснили свое решение необходимостью противодействовать «беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности страны».