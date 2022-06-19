Депутат Водолацкий назвал заведомо невыполнимыми требования Еврокомиссии к Украине

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19 июня 2022, 14:55

флаг Евросоюза, https://unsplash.com/photos/Ks0wYL0QxdE

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал условия отзыва статуса кандидата на вступление в Евросоюз для Украины.

Ранее Европейская комиссия опубликовала список условий, неисполнение которых со стороны Киева может являться поводом для отзыва статуса кандидата на членство в Евросоюзе.

Виктор Водолацкий в беседе с RT, выразил мнение, что требования, которые выдвинула ЕК, заведомо невыполнимы для украинской стороны. Депутат, в частности, уточнил, что на Украине многие вопросы сейчас решаются посредством коррупционной системы – данную проблему нельзя решить даже на 20 процентов при Владимире Зеленском и его окружении.