RT: Еврокомиссия может лишить Украину статуса кандидата в ЕС, если в стране не будут проведены реформы

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19 июня 2022, 11:49

Флаг Украины, Raul Moreno / globallookpress.com

Европейская комиссия может лишить Украину статуса кандидата на вступление в ЕС, если в бывшей советской республике не будут проведены реформы. На это указывает RT.

«ЕК может отозвать статус кандидата в ЕС у Украины, если в стране не будут проведены реформы. Речь идет о введении законов, препятствующих коррупции, олигархии, отмыванию денег и продолжению судебной реформы», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале RT.

Также от киевской стороны, в частности, требуется внести коррективы в законодательство о национальных меньшинствах.

Как сообщалось ранее сегодня, немецкое издание Junge Welt высказало точку зрения, согласно которой Украина будет поглощать деньги Евросоюза в случае присоединения к нему.