Издание Junge Welt выразило мнение, что Украина будет поглощать деньги ЕС в случае вступления в содружество

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19 июня 2022, 10:50 Источник: РИА "Новости"

флаги Евросоюза, https://unsplash.com/photos/HL4LEIyGEYU

Немецкое издание Junge Welt выпустило в воскресенье, 19 июня, материал, в котором выражается мнение, что у Европейского союза возникнут проблемы в случае вступления в содружество Украины.

В публикации подчеркивается, что Украина как самое бедное государство-член ЕС в случае вступления в содружество будет поглощать его деньги.

Автор статьи Йорг Кронауэр уточнил, что коррупция на Украине замедлит темпы принятия страны в Евросоюз. Кроме того, проблемой могут стать и другие государства Юго-Восточной Европы, которым перспектива членства была дана еще девятнадцать лет назад.

В тексте подчеркивается, что терпение многих стран истощается.