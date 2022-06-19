Издание Junge Welt выразило мнение, что Украина будет поглощать деньги ЕС в случае вступления в содружество

Немецкое издание Junge Welt выпустило в воскресенье, 19 июня, материал, в котором выражается мнение, что у Европейского союза возникнут проблемы в случае вступления в содружество Украины.
В публикации подчеркивается, что Украина как самое бедное государство-член ЕС в случае вступления в содружество будет поглощать его деньги.
Автор статьи Йорг Кронауэр уточнил, что коррупция на Украине замедлит темпы принятия страны в Евросоюз. Кроме того, проблемой могут стать и другие государства Юго-Восточной Европы, которым перспектива членства была дана еще девятнадцать лет назад.
В тексте подчеркивается, что терпение многих стран истощается.