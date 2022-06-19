Издание Welt утверждает, что Шольц послал Украине «скрытое сообщение»

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19 июня 2022, 10:13 Источник: РИА "Новости"

канцлер ФРГ Олаф Шольц, Michael Kappeler / globallookpress.com

Издание Welt в воскресенье, 19 июня, сообщило, что канцлер Германии Олаф Шольц в рамках своего визита в Киев послал "скрытое сообщение" Украине по вопросу ее вступления в Европейский союз.

В публикации подчеркивается, что в то время как президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги говорят о "пути", который только начался для Киева, канцлер ФРГ Олаф Шольц говорит о "пути, полном предпосылок".

По словам Шольца, Украине для вступления в Евросоюз необходимо измениться, в частности, бороться с коррупцией, либерализовать свою экономику и построить функционирующее правовое государство. Кроме того, измениться должен и ЕС – ввести для принятия важных решений принцип большинства вместо действующего в настоящий момент единогласия.

Так, канцлер ФРГ не стал давать украинским властям ложных обещаний.