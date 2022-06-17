Медведев выразил мнение, что ЕС готовит украинцев «умереть за европейскую перспективу»

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17 июня 2022, 14:55 Источник: ВКонтакте

зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, Russian Government/via Globallookpress.com

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в пятницу заявил, что "добрые дядьки и тетки из ЕС" готовят жителей Украины к согласию "умереть" за европейскую перспективу.

Дмитрий Медведев прокомментировал ранее сегодня решение Европейской комиссии рекомендовать предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

По словам зампредседателя Совбеза, глава Еврокомиссии и "по совместительству специалист по деторождению" Урсула фон дер Ляйен заявила, что украинцы готовы умереть за европейскую перспективу. "Похоже, к этому их и готовят добрые дядьки и тетки из ЕС", – заявил Медведев.