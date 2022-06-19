Медведев выразил мнение, что реальный срок возможного вступления Украины в Евросоюз – не раньше середины столетия

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19 июня 2022, 12:22 Источник: Telegram

зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, Dmitry Medvedev/via Globallookpress.com

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в воскресенье, 19 июня, выразил мнение, что реальный срок возможного вступления Украины в ЕС – не раньше середины текущего столетия.

Дмитрий Медведев сравнил вероятное вступление Украины в Евросоюз с построением коммунизма – точная дата достижения цели не назвала, но при этом приведено множество абстрактных условий, объективная верификация которых не представляется возможной. По словам зампреда Совета Безопасности, их проверка займет десятилетия, причем заниматься этим будут новые поколения руководителей ЕС. "Стало быть, реальный срок – середина столетия. Не раньше", – подчеркнул Медведев.

Заместитель председателя Совбеза также допустил, что Европейский союз исчезнет раньше, чем примет в свой состав Украину, а также отметил, что это повлечет за собой огромный скандал.