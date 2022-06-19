В Молдавии с 24 июня запретят российские новостные программы

Президент Молдавии Майя Санду подписала закон, который запрещает новостные программы из России. Об этом сообщила утром в воскресенье, 19 июня, глава Совета по телевидению и радио Лилиана Вицу.
Вышеуказанный закон будет опубликован в пятницу, 24 июня, в "Официальном вестнике", после чего данный документ вступит в Молдавии в силу.
Лилиана Вицу уточнила, что в тексте закона устанавливается понятие дезинформации, которое влечет за собой значительно более жесткие санкции. Если этот факт будет доказан, то компании на семь лет лишат лицензии.