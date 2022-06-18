Меркель заявила, что Россия не использовала «Северный поток-2» как оружие

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18 июня 2022, 20:07 Источник: РИА Новости

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель. Фото: IMAGO/Thomas Trutschel/photothek/globallook.com

Газопровод «Северный поток-2» ко времени начала российской спецоперации в Украине не был запущен, поэтому говорить о том, что Россия использовала газ как оружие, нельзя. Об этом заявила бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью агентству RND.

Говоря о строительстве «Северного потока-2» и о своей поддержке этого проекта, Меркель сказала, что «верила не в перемены через торговлю, а в связь через торговлю со второй по величине ядерной державой в мире».

По ее словам, среди противников проекта было распространено мнение, что Россия после запуска «Северного потока-2» откажется от транзита газа через Украину, используя его таким образом как своего рода оружие. Однако, как указала Меркель, до начала спецоперации газопровод запущен не был.

«В этом смысле газ не был оружием», — заявила экс-канцлер.

Напомним, накануне начала спецоперации в Украине Германия заморозила сертификацию газопровода.