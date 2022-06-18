Аунг Наинг У: Мьянма - дружественная России страна, может стать хабом для продвижения российского бизнеса в Азию

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18 июня 2022, 10:02 Источник: РИА Новости

Мьянма, фото: Vladimir Snatenkov, globallookpress.com

Министр инвестиций и внешних экономических связей Мьянмы Аунг Наинг У принял участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Он заявил, что "Мьянма - дружественная России страна, и сейчас важное для обеих стран время, чтобы улучшить наше сотрудничество".

Аунг Наинг У сказал в интервью РИА Новости, что Мьянма предлагает российскому бизнесу использовать свои возможности в качестве хаба для его продвижения на рынки Юго-Восточной Азии. Министр пояснил, что его страна расположена между двумя гигантами - Китаем и Индией, является членом АСЕАН, поэтому российский бизнес может использовать Мьянму в качестве хаба для своего продвижения в странах Юго-Восточной Азии.