Политолог Корнилов: если будет доказано участие граждан США в боевых действиях на Украине, то они предстанут перед судом

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18 июня 2022, 14:38 Источник: Свободная пресса

фото из открытых источников

Политолог Владимир Корнилов прокомментировал информацию об изучение Госдепартаментом США подлинности фотографий двоих американских наемников, попавших в плен на Украине. Он отметил, что в США уже говорят о третьем.

Телеканал CNN передал, что Госдеп проверяет подлинность фотографии, на которой запечатлены два американских гражданина, якобы попавших в плен в ходе боев на Украине.

15 июня британская газета Telegraph написала, что российские военные взяли в плен 39-летнего Александра Дрюке и 27-летнего Энди Хюйна, воевавших на стороне Киева.

По словам эксперта, они были задержаны в районе Харькова, не в ДНР или ЛНР.

Корнилов в интервью «Свободной прессе», отметил, что в чьем расположении находятся пленные американцы, возможно, в России, пока он не знает.

Политолог заявил, что «если не будет доказан факт их участия в боевых действиях на территории республик Донбасса, то ни ДНР, ни ЛНР не будут иметь к этому никакого отношения», но если касается России, если действительно подтвердится, что это американские наемники, то будут соблюдены все законодательные процедуры.

По информации политолога, если будет доказано участие граждан США в боевых действиях на Украине, то они как наемники предстанут перед судом.

«Женевская конвенция на наемников не распространяется», - пояснил экперт.