Выступление Путина на ПМЭФ продолжалось 1 час 14 минут — это самая длинная его речь на форуме за 10 лет

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17 июня 2022, 21:52 Источник: ТАСС

Президент РФ Владимир Путин во время выступления на ПМЭФ, фото с сайта Кремля.

Выступление президента России Владимира Путина на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) было самым длинным за 10 лет и продолжалось 1 час 14 минут, посчитал ТАСС.

Как пишет агентство, в среднем выступления президента России на форуме в разные годы длились в районе получаса. Вторая по продолжительности его речь была на пленарной сессии в 2012 году — она заняла 49 минут.

Главной темой выступления на форуме главы российского государства в этом году стала оценка ситуации в мировой экономике и политике после начала спецоперации и введения против РФ масштабных санкций. Он также рассказал об актуальных задачах, стоящих в этой ситуации перед страной.