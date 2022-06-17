Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Политика 13+

Шольц: «говорить с Путиным абсолютно необходимо»

, 21:30 Источник: ТАСС

Шольц: «говорить с Путиным абсолютно необходимо»
Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Фото: Michael Kappeler/dpa/globallook.com

Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает важным продолжить переговоры по ситуации в Украине с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом он сам заявил в пятницу агентству dpa.

«Говорить с Путиным абсолютно необходимо, - сказал он, комментируя конфликт на Украине. - Я продолжу это делать, как и французский президент», - заявил Шольц.

Канцлер также заявил, что обещанные Украине гаубицы и другое вооружение «поступят Киеву своевременно».

Накануне, в четверг, Шольц вместе с премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Франции Эмманюэлем Макроном посетили с визитом Киев, где встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Политика

Политика