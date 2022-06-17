Шольц: «говорить с Путиным абсолютно необходимо»

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17 июня 2022, 21:30 Источник: ТАСС

Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Фото: Michael Kappeler/dpa/globallook.com

Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает важным продолжить переговоры по ситуации в Украине с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом он сам заявил в пятницу агентству dpa.

«Говорить с Путиным абсолютно необходимо, - сказал он, комментируя конфликт на Украине. - Я продолжу это делать, как и французский президент», - заявил Шольц.

Канцлер также заявил, что обещанные Украине гаубицы и другое вооружение «поступят Киеву своевременно».

Накануне, в четверг, Шольц вместе с премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Франции Эмманюэлем Макроном посетили с визитом Киев, где встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским.