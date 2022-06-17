Путин заявил, что проблемы Крыма не возникли бы, соблюдай Украина права русскоязычных граждан

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17 июня 2022, 20:39 Источник: ТАСС

Республика Крым на ПМЭФ. Фото: Maksim Konstantinov/globallook.com

Президент России Владимир Путин во время выступления в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что если бы Украина соблюдала в Крыму права русскоязычных граждан, «никаких проблем не было бы».

Глава государства привел в пример Казахстан, назвав его «союзническим» и «братским». По его словам, никому бы в голову не пришло портить с ним отношения. То же самое было бы и с Украиной, сказал он.

«Были бы у нас союзнические, добрые, просто партнерские хотя бы отношения, ну в голову бы никому не пришло», - заявил Путин.

Президент заверил, что не возникло бы проблемы и по Крыму - «если бы соблюдались права людей, которые там проживают, русскоязычного населения, с уважением бы относились к русскому языку, культуре».

Также Путин в ходе ПМЭФ заявил, что боевые действия — это всегда трагедия, но к проведению спецоперации Россию «вынудили».