Путин: боевые действия — всегда трагедия, но это вынужденная мера со стороны России

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17 июня 2022, 19:52 Источник: РИА Новости

Краеведческий музей в Мариуполе. Фото: Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы после своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в пятницу, заявил, что боевые действия — это всегда трагедия для людей, но Россию вынудили к проведению спецоперации.

«Боевые действия - это всегда трагедия, просто это вынужденные действия с нашей стороны. Неизбежно вынужденные - вот в чем все дело. Нас просто «подтащили» к этой черте», - сказал президент.

Он отметил, что Россия нормально работала с предыдущими лидерами Украины, несмотря на то, что они были «абсолютно прозападно ориентированные», назвав при этом фамилии Ющенко и Тимошенко. Однако после 2014 года ситуация резко изменилась.

Также Путин в ходе своего выступления на ПМЭФ в пятницу заявил, что Россия может применить ядерное оружие только в одном случае — для защиты своего суверенитета.