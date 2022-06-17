Путин: ядерное оружие у России есть, его применят, если потребуется защита суверенитета

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17 июня 2022, 19:09

В. Путин, фото с сайта Кремля

Президент РФ Владимир Путин в пятницу на ПМЭФ заявил, что своим ядерным оружием Россия никому не угрожает. Российский лидер отметил, что все должны знать - Россия - ядерная держава, и применит ядерное оружие, если потребуется защита суверенитета нашей страны.

По словам Путина, риторика подобного образа слышна, появляется на очень высоком уровне, на уровне МИД разглагольствуют по этой теме.

Он указал, что Россия молчат не станет, но когда отвечает, нас обвиняют в угрозах. "Ничем мы не угрожаем, но все должны знать, что у нас есть, и что мы будем применять, если потребуется для защиты нашего суверенитета", - заявил Владимир Путин.