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Путин: Россия будет развивать отношения с Китаем - именно там находится сегодня центр развития

, 18:14 Источник: ТАСС

Путин: Россия будет развивать отношения с Китаем - именно там находится сегодня центр развития
Владимир Путин и Си Цзиньпин (архивное фото), Kremlin Pool/globallook.com

Россия будет развивать сотрудничество с Китаем, поскольку именно там находится сейчас центр мирового развития. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме в пятницу.

Он пообещал, что в текущем году товарооборот с КНР будет рекордным.

Путин также отметил, что с лидером КНР Си Цзиньпином у него сложились «дружеские личные отношения в полном смысле этого слова». Однако, по словам президента, это не означает, что Китай «подыгрывает» России.

Также на форуме президент Путин заявил о революционных изменениях в экономике. 

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