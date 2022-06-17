Путин пообещал, что «как прежде» уже не будет: изменения в мировом устройстве носят «поворотный» характер

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17 июня 2022, 16:34 Источник: РБК

Президент РФ Владимир Путин, фото с сайта Кремля.

Изменения, которые на наших глазах происходят сейчас в мире, носят «поворотный» характер, и возврата к прошлому уже не будет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в пятницу на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Ошибочно полагать, что время бурных перемен можно, что называется, пересидеть, переждать, что якобы все вернется на круги своя, все будет, как и прежде. Не будет», — заверил президент.

По его мнению, этого не хотят понимать правящие элиты Запада. По словам Путина, они «полагают, что доминирование Запада в глобальной политике и экономике — величина неизменная, вечная».

Однако, заявил президент РФ, они заблуждаются: «вечного ничего не бывает». А попытки отрицать очевидное и противодействовать ходу истории приведут к краху.

Также президент Путин заявил о конце однополярного мира, центром которого были США.