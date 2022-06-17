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Путин заявил, что США считают себя «посланниками Бога на Земле», однако эпоха однополярного мира закончилась

, 16:17 Источник: ТАСС

Путин заявил, что США считают себя «посланниками Бога на Земле», однако эпоха однополярного мира закончилась
Президент РФ Владимир Путин, фото с сайта Кремля.

Соединенные Штаты Америки после окончания «холодной войны», в которой, как они считают, одержали победу, провозгласили себя «посланниками Бога на Земле». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в пятницу на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Соединенные Штаты, провозгласив победу в холодной войне, объявили себя посланниками Господа на Земле, у которых нет никаких обязательств, а есть только интересы, причем эти интересы объявляются священными», - сказал он.

Однако, по мнению президента, эпоха однополярного миропорядка закончилась, несмотря на все попытки "законсервировать" его. 

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