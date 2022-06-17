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Президент России Путин: все задачи спецоперации на Украине, безусловно, будут решены

, 16:32

Президент России Путин: все задачи спецоперации на Украине, безусловно, будут решены
Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Все задачи специальной операции Москвы на украинской территории, безусловно, будут выполнены. Соответствующее заявление, как передает РИА Новости, в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме сделал президент РФ Владимир Путин.

«Путин: все задачи российской спецоперации, безусловно, будут решены», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале информационного агентства.

Политик назвал операцию решением суверенной страны, основанным на праве отстаивать национальную безопасность.

Как сообщалось ранее сегодня, руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров указал, что армия Украины несет «нешуточные» потери.

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