Рамзан Кадыров назвал «нешуточными» реальные потери армии Украины

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17 июня 2022, 16:05

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Ministry of Culture Russia / globallookpress.com

Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал «нешуточными» реальные потери, которые несет армия Украины. Соответствующий пост политик разместил в своем Telegram-канале.

Кадыров выложил видеозапись, на которой запечатлен разговор с попавшим в плен украинским военным.

«Цифры реальных потерь Вооруженных сил Украины нешуточные. Очередной пленный солдат делится подлинным состоянием украинской армии. С его слов, у рядовых солдат нет никакой информации, где противник и что им делать», — указывается в публикации главы Чечни.

Как сообщалось ранее в пятницу, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что специальная операция России на украинской территории завершится только тогда, когда будут достигнуты все цели, поставленные президентом Владимиром Путиным.