Матвиенко: спецоперация на Украине закончится только тогда, когда будут достигнуты все поставленные Путиным цели

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17 июня 2022, 15:36

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Специальная операция Москвы на украинской территории закончится только тогда, когда будут достигнуты все цели, которые поставил российский президент Владимир Путин. На это, как передает ТАСС, указала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Специальная военная операция России на Украине идет по плану и завершится только тогда, когда будут достигнуты все поставленные Владимиром Путиным цели, заявила спикер СФ Валентина Матвиенко», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале информационного агентства.

Ранее сегодня сообщалось, что глава Белоруссии Александр Лукашенко предостерег киевскую сторону от возможных попыток ударов по городам, расположенным в РФ.