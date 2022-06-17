Белорусский президент Лукашенко предостерег Украину от возможных попыток ударов по городам России

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17 июня 2022, 15:14

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool / globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предостерег Украину от возможных попыток ударов по городам, расположенным в Российской Федерации. Об этом пишет Telegram-канал отечественного интернет-издания «Украина.ру».

«Лукашенко предостерег Киев от возможных попыток ударов по городам РФ, по его мнению, Россия могла применить оружие нового уровня — БЕЛТА», — говорится в публикации, появившейся в TG-канале.

Москва с 24 февраля проводит специальную операцию на украинской территории. Ранее в пятницу сообщалось, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал целью операции спасение Донбасса от варварских актов со стороны киевской военщины.