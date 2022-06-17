Гутенёв о предложении Силуанова пересадить чиновников на отечественные авто: человек должен личным примером поддержать свою идею

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17 июня 2022, 15:44

Владимир Гутенев, фото: vk.com/vladimirgutenev

Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв ответил на

предложение министра финансов Антона Силуанова пересадить чиновников на отечественые автомобили.

Антон Силуанов на ПМЭФ заявил, что «государство должно взять на себя риски бизнеса по реализации местных товаров и поддержать спрос, можно пересадить чиновников на автомобили Lada».

Парламентарий Владимир Гутенёв в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» выразил мнение, что «человек должен личным примером поддержать свою идею».

По словам депутата Госдумы, слова министра, как руководителя, будут иметь вес, если он лично пересядет на отечественный автомобиль, а также члены его семьи будут ездить на личных автомобилях.

Гутенёв отметил, что нередко некоторые руководители пытаются внедрить демократию, импортозамещение и прочие вещи на ступень ниже себя. Он думает, что нужно начинать с себя, депутат Госдумы хотел бы увидеть, на каком автомобиле будет передвигаться министр финансов РФ.