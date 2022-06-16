Глава Минфина РФ Антон Силуанов предложил пересадить чиновников на отечественные автомобили

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16 июня 2022, 15:26 Источник: Лента.ру

Антон Силуанов, фото: Federation Council of Russia, globallookpress.com

Министр финансов России Антон Силуанов в четверг, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), предложил пересадить чиновников на автомобили российского производства, на "Лады".

Глава Минфина выразил мнение, что таким образом государство могло бы взять на себя риски по реализации отечественных автомашин и обеспечить производителю минимальную доходность, дав ему возможность развиваться.

«Государство должно взять на себя риски бизнеса по реализации товаров, обеспечить спрос. Можно пересадить чиновников на "Лады"», — предложил Силуанов.

В России такой опыт был. В 1997 году назначенный заместителем председателя правительства России Борис Немцов предлагал пересадить чиновников с импортных служебных автомобилей на «Волги».