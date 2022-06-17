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Депутат Госдумы Никонов: Украина не доживет до вступления в Евросоюз

, 14:35 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Депутат Госдумы Никонов: Украина не доживет до вступления в Евросоюз
Депутат Госдумы РФ Вячеслав Никонов, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Украина не доживет до своего вступления в Европейский союз. Соответствующий прогноз озвучил депутат российской Государственной Думы Вячеслав Никонов.

«Украина не доживет до вступления в Евросоюз, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Никонов», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале информационного агентства.

Ранее сегодня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Киеву статус кандидата в ЕС. Никонов выразил сомнение в том, что данное решение в итоге будет принято — против выступают Нидерланды и Дания.

«А даже если вдруг дадут… Турция — кандидат с 1999 года. Украине ждать дольше. Столько она не проживет», — предрек отечественный парламентарий.

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