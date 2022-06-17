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Губернатор Курской области Старовойт сообщил об обстреле со стороны Украины приграничного села Гордеевка

, 07:59 Источник: Telegram

Губернатор Курской области Старовойт сообщил об обстреле со стороны Украины приграничного села Гордеевка
губернатор Курской области Роман Старовойт, сайт администрации КО

Губернатор Курской области Роман Старовойт утром в пятницу, 17 июня, сообщил об обстреле села Гордеевка на границе с Украиной. Согласно последним данным, в результате случившегося никто не пострадал.

Роман Старовойт уточнил, что село Гордеевка в Кореневском районе было обстреляно из минометов сегодня около пяти часов утра. По словам губернатора, огневая точка противника была оперативно подавлена.

Известно, что значительных повреждений инфраструктуре нанесено не было. По предварительной информации, в некоторых домах населенного пункта выбило стекла.

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