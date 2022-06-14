Губернатор Брянской области Богомаз: украинские военные обстреляли село Займище из «Точки-У»

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14 июня 2022, 22:25 Источник: РИА "Новости"

боевики ВСУ, ATP/ globallookpress.com

Губернатор Брянской области Александр Богомаз со ссылкой на информацию, которую он получил от военных, вечером во вторник, 14 июня, сообщил, что удар по селу Займище был нанесен "Точкой-У".

Александр Богомаз сообщил, что на месте обстрела целый день работает оперативно-следственная группа. По факту случившегося было заведено уголовное дело. "Как говорят военные, нанесен был удар "Точкой-У", – подчеркнул губернатор Брянской области в беседе с телеканалом "Россия 24".

В результате атаки на Займище ранения получили шесть человек. Пострадавшим окажут всю необходимую помощь. Жизни пациентов ничто не угрожает.