Джабаров: Зеленский зомбирован конфликтовать до последнего украинца, как подталкивают его «старшие товарищи» с Запада

Аргументы Недели → Политика 13+

17 июня 2022, 07:58

Владимир Джабаров, Federation Council of Russia/Global Look Press

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что украинский президент Владимир Зеленский всерьез не рассматривает переговоры с Россией, он зомбирован воевать до последнего украинца.

Джабаров в эфире радио Sputnik заявил, что Зеленского к этому подталкивают его "старшие товарищи" из Лондона и Вашингтона, и он будет выполнять свою роль, которую в США и Великобритании ему начертали.

Политик выразил мнение, что говорить о переговорах сейчас пока не приходится. Сенатор подчеркнул, что Россия всегда готова к переговорам, и президент РФ Владимир Путин об этом говорил.

"Главное, чтобы было что обсуждать. Если они захотят обсуждать вопросы Крыма, Донбасса – это не тема для переговоров", – подытожил политик.

Адвокат, общественный деятель и писатель Павел Астахов прокомментировал встречу с Владимиром Зеленским прибывших в четверг в Киев президента Франции Эммануэля Макрона, немецкого канцлера Олафа Шольца и премьер-министра Италии Марио Драги. По его словам, визит европейских лидеров по сути стал поддержкой самоубийственного курса Зеленского.