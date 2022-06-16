Павел Астахов: лидеры Франции, Германии и Италии Макрон, Шольц и Драги толкнули Зеленского еще глубже в пропасть

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16 июня 2022, 22:12

Владимир Зеленский, фото из соцсети Вконтакте

Адвокат, общественный деятель и писатель Павел Астахов прокомментировал встречу с Владимиром Зеленским прибывших в четверг в Киев президента Франции Эммануэля Макрона, немецкого канцлера Олафа Шольца и премьер-министра Италии Марио Драги.

Как сказал Астахов в эфире радио Sputnik, этот визит европейских лидеров по сути стал поддержкой самоубийственного курса Зеленского. По мнению российского юриста, у Владимира Зеленского есть возможность прекратить боевые действия, но не хватает для этого ни совести, ни мужества.

Астахов отмечает: "Прибыли главы Германии, Франции, Италии, чтобы в очередной раз попричитать над тушкой Зеленского, подбодрить его, пообнимать, что-то пообещать и толкнуть еще глубже в пропасть. В пропасть, в которую он и вся его киевская власть летят со скоростью пули и волочат туда, к сожалению, всю страну".

По его мнению, политикам из Европы абсолютно безразлично, что люди на Украине устали, им страшно из-за того, что их безжалостно уничтожают Зеленский со своей компанией.